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19.10.2019 - 07:50 |

Beşinci yıla özel davet

Renk ve doğa tutkunu desen tasarımcısı Ceylan Kolat’ın çok yönlü bakış açılarıyla dünya, moda ve doğayı buluşturduğu aksesuar markası Fonfique, özel bir davetle beşinci yılını kutladı.

Beşinci yıla özel davet

Misk İstanbul’da yapılan geceye, Pınar Sabancı, Aylin Tahincioğlu, Rachel Araz Kiresepi, Feri Elhadef, Neslihan Başer, Deniz Edin ve Aytül Türkmen katıldı. Desen tasarımcısı, organizasyonda markasının da isim annesi Nilay Kolat’ın doğum gününü kutladı.

Beşinci yıla özel davet

Aylin Tahincioğlu

Beşinci yıla özel davet

Rachel  Araz  Kirespi

Beşinci yıla özel davet

Merve Başeğmez Kırvavaç

18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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