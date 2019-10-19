19.10.2019 - 07:50 |
Beşinci yıla özel davet
Renk ve doğa tutkunu desen tasarımcısı Ceylan Kolat’ın çok yönlü bakış açılarıyla dünya, moda ve doğayı buluşturduğu aksesuar markası Fonfique, özel bir davetle beşinci yılını kutladı.
Misk İstanbul’da yapılan geceye, Pınar Sabancı, Aylin Tahincioğlu, Rachel Araz Kiresepi, Feri Elhadef, Neslihan Başer, Deniz Edin ve Aytül Türkmen katıldı. Desen tasarımcısı, organizasyonda markasının da isim annesi Nilay Kolat’ın doğum gününü kutladı.
Aylin Tahincioğlu
Rachel Araz Kirespi
Merve Başeğmez Kırvavaç