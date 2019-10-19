Beşinci yıla özel davet

Misk İstanbul’da yapılan geceye, Pınar Sabancı, Aylin Tahincioğlu, Rachel Araz Kiresepi, Feri Elhadef, Neslihan Başer, Deniz Edin ve Aytül Türkmen katıldı. Desen tasarımcısı, organizasyonda markasının da isim annesi Nilay Kolat’ın doğum gününü kutladı.





Aylin Tahincioğlu





Rachel Araz Kirespi





Merve Başeğmez Kırvavaç