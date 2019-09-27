Beto Perez: Zumba, insanları mutlu etmektir

Binlerce insanın sıkı takip ettiği dünyanın en popüler grup fitness egzersizi Zumba®’nın yaratıcısı Beto Perez, eğitim ve masterclass performansıyla, bugün İstanbul’a geliyor. 29 Eylül’e dek Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek International Sports&Wellness Show’da gerçekleşecek etkinlik öncesi, Perez CADDE’nin sorularını yanıtladı.

- Shakira, Don Omar, Vanilla Buz, Daddy Yankee ve Pitbull ile çalışmak nasıl bir duygu? Onlarla ilginç anılarınız var mı?

Shakira ile çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onun Brezilya Dünya Kupası performansının koreografisini birlikte hazırlamıştık. Çok kısa zamanda sıkı çalışıp, hâlâ daha gurur duyduğum bir şeyler üretmiştik. Shakira gibi dünya yıldızlarıyla çalışmak, onların o konumda olmalarının nedenlerini fark etmenizi sağlıyor. Hepsinin derin bir yeteneği ve en iyisi olmak için beklentileri var. Kestirmeleri yok!

- Miami’de ikamet ediyorsunuz... Hollywood’da iş yapan birçok ünlü isim ise Los Angeles’ta yaşıyor. Neden Miami?

Miami, Amerika’da kültürel olarak en çok çeşitliliğe sahip yerlerden biri, aynı zamanda Latin müziğinin de göbeği... Aslında buraya taşındığımda, bölgenin ülkedeki en baharatlı yer olduğunu düşünmüştüm. Elbette bizim kullandığımız müzik çeşitlerinin değerini bilindiği bir şehir...

- Zumba’ya başladığınız, zumba ve fitness’ı harmanladığınız ilk anı hatırlıyor musunuz? Onları bir araya getirme fikri nereden çıktı?

Evet, hatırlıyorum. Devamlı aerobik derslerimden biriydi. Daha önce üzerinde çalıştığım müziği sınıfa getirmeyi unutmuştum ama otomobilimde birkaç Latin müziği kaseti vardı. Onları çaldım ve sonra bu işi geliştirmeye başladım. İnsanlar bunu sevdi ve böylece Zumba® doğmuş oldu.

- Zumba fitness’ın sizin için anlamı nedir? İlhamınızı nereden alıyorsunuz?

Zumba®, insanları mutlu etmektir. Latin müziğini çalışma odamıza her zaman getirmeye gayret ediyorum. Başarılı olduğumuz bu alanda beni en çok memnun eden şeyse, pozitif yönde değiştirdiğimiz hayatlar… Konu yalnızca kilo kaybı değil; aynı zamanda fiziksel ve ruhsal olarak iyi olma hali...

- Instagram hesabınıza baktığımızda, sağlıklı ve enerjik bir hayatınız olduğunu görüyoruz. Ayrıca birçok farklı yerde de sahne alıyorsunuz. Seyirci karşısına çıkmadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Başlıca ritüelim, kalabalığı ve onların enerjisini hissetmeye çalışmak oluyor. Mükemmel bir Zumba® sınıfı, performanstan çok, deneyim paylaşmak demektir.

- Beto Perez’in günlük rutini nasıldır?

Her günüm birbirinden farklı geçiyor. Miami’deyken güne erken başlıyorum. Kahvaltım genelde protein ağırlıklı oluyor. Daha sonra iki saat egzersiz yapıyorum. Ardından, varsa birkaç toplantı için bazen ofise geçiyorum. Orada çalışacağımız müzikleri seçip, stratejimizi belirliyoruz. Öğleden sonra da protein ağırlıklı beslenerek, annemle yürüyüşe çıkıyorum. Dönüşte yemek yiyip, televizyon izliyorum ve saat 21.30’da yatıyorum.

- Gelecek projeniz nedir?

Miami’de bir spor salonu inşa ettiriyorum.

‘Türkiye’yi seviyorum’

- Türkiye hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ülkenizi seviyorum. Harika yemekleri ve inanılmaz bir tarihi var.

- Genel olarak Türk insanı ve vücut tiplerimiz hakkında neler söylemek istersiniz?

Türk insanı gerçekten mükemmel ve tutkulu… Milli bir vücut tipi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’de derslere katılanlar da her çeşit vücut

şeklini barındırıyor.