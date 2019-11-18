Beyaz'dan Acun'a: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla

'O Ses Türkiye'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk arasındaki diyalog şöyle:

Yarışmacı ile ilgili kendisinden görüş alınması unutulan Beyaz: Hep eziklenelim, hep eziklenelim.

Acun Ilıcalı: Türk televizyonlarının tartışmasız en büyüklerinden birisin.

Beyaz: Bunu söyleyip söyleyip laf sokuyorsunuz Acun Bey.

Acun Ilıcalı: Üzülerek söylüyorum. Murat Boz neredeyse 120 senelik jüri. Sen ise daha dünkü jürisin.

Beyaz: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım.