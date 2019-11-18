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18.11.2019 - 10:05 |

Beyaz'dan Acun'a: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla

TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının 14'üncü bölümünde, Acun Ilıcalı ile Beyazıt Öztürk arasında geçen atışma herkesi güldürdü...

Beyaz'dan Acun'a: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla

'O Ses Türkiye'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk arasındaki diyalog şöyle:

Yarışmacı ile ilgili kendisinden görüş alınması unutulan Beyaz: Hep eziklenelim, hep eziklenelim.
Acun Ilıcalı: Türk televizyonlarının tartışmasız en büyüklerinden birisin.
Beyaz: Bunu söyleyip söyleyip laf sokuyorsunuz Acun Bey.
Acun Ilıcalı: Üzülerek söylüyorum. Murat Boz neredeyse 120 senelik jüri. Sen ise daha dünkü jürisin.
Beyaz: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım.

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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