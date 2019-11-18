18.11.2019 - 10:05 |
Beyaz'dan Acun'a: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla
TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının 14'üncü bölümünde, Acun Ilıcalı ile Beyazıt Öztürk arasında geçen atışma herkesi güldürdü...
'O Ses Türkiye'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk arasındaki diyalog şöyle:
Yarışmacı ile ilgili kendisinden görüş alınması unutulan Beyaz: Hep eziklenelim, hep eziklenelim.
Acun Ilıcalı: Türk televizyonlarının tartışmasız en büyüklerinden birisin.
Beyaz: Bunu söyleyip söyleyip laf sokuyorsunuz Acun Bey.
Acun Ilıcalı: Üzülerek söylüyorum. Murat Boz neredeyse 120 senelik jüri. Sen ise daha dünkü jürisin.
Beyaz: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım.