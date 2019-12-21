Beyaz'dan Murat Boz’a ‘rondo’ tarifi

'MasterChef Türkiye'de son 5'e kalan yarışmacılar ile Acun Ilıcalı ve 'O Ses Türkiye' jürisi kozlarını paylaştı.

Aynı takım adına mücadele eden sunucu Beyazıt Öztürk ile şarkıcı Murat Boz arasında geçen ‘rondo’ diyalogu, ekranları başındaki izleyicileri gülümsetti.

Beyaz: Sen rondo bul.

Murat Boz: Rondo ne abi?

Beyaz: Bunun içine dökeceğiz.

Murat Boz: Rende için mi?

Beyaz: Rendenin 'o'lusu, rondo.