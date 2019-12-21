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21.12.2019 - 09:52 |

Beyaz'dan Murat Boz’a ‘rondo’ tarifi

TV8'de dün akşam ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, mavi takım önlüğüyle yarışan Beyazıt Öztürk ile Murat Boz arasında 'rondo' üzerinden esprili bir diyalog yaşandı.

Beyaz'dan Murat Boz’a ‘rondo’ tarifi

'MasterChef Türkiye'de son 5'e kalan yarışmacılar ile Acun Ilıcalı ve 'O Ses Türkiye' jürisi kozlarını paylaştı.

Aynı takım adına mücadele eden sunucu Beyazıt Öztürk ile şarkıcı Murat Boz arasında geçen ‘rondo’ diyalogu, ekranları başındaki izleyicileri gülümsetti.

Beyaz: Sen rondo bul.
Murat Boz: Rondo ne abi?
Beyaz: Bunun içine dökeceğiz.
Murat Boz: Rende için mi?
Beyaz: Rendenin 'o'lusu, rondo.

    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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    Cadde Yazarları

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