21.12.2019 - 09:52 |
Beyaz'dan Murat Boz’a ‘rondo’ tarifi
TV8'de dün akşam ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, mavi takım önlüğüyle yarışan Beyazıt Öztürk ile Murat Boz arasında 'rondo' üzerinden esprili bir diyalog yaşandı.
'MasterChef Türkiye'de son 5'e kalan yarışmacılar ile Acun Ilıcalı ve 'O Ses Türkiye' jürisi kozlarını paylaştı.
Aynı takım adına mücadele eden sunucu Beyazıt Öztürk ile şarkıcı Murat Boz arasında geçen ‘rondo’ diyalogu, ekranları başındaki izleyicileri gülümsetti.
Beyaz: Sen rondo bul.
Murat Boz: Rondo ne abi?
Beyaz: Bunun içine dökeceğiz.
Murat Boz: Rende için mi?
Beyaz: Rendenin 'o'lusu, rondo.