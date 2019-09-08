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08.09.2019 - 10:42

Beyazıt Öztürk: Evlilikten korkmuyorum

Beyazıt Öztürk, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Beyazıt Öztürk: Evlilikten korkmuyorum

Geçmişten günümüze merak edilenleri yanıtlayan sunucu, yıllar önce rol aldığı “Karım ve Annem” projesinden bahsederken “Evli olmak zormuş. Gerçekten hiç de kolay değilmiş” dedi. Koçyiğit’in “Evlilik seni korkuttu mu?” sorusuna ise Öztürk “Ben hep hayırlısı olsun diye dua ettim. Herkesin aile kıstasları farklıdır. Denedim olmadı ama korkmuyorum, hayırlısı diyelim” yanıtını verdi.

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