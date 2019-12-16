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16.12.2019 - 15:01 |

Beyonce derin bacak dekoltesiyle çok konuşuldu

Beyonce, ünlü şarkıcı Diddy'nin 50'nci doğum günü partisine katıldı. Kujta & Meri marka seksi elbisesiyle dikkat çeken Beyonce, gecenin en iddialı kadınlarından biri oldu.

Beyonce derin bacak dekoltesiyle çok konuşuldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, geçtiğimiz akşam Amerikalı rap şarkıcısı Diddy’nin 50’nci doğum gününe katıldı. Gerçek adı Sean Combs olan rapçinin kutlaması adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kanye West, Snop Dogg, Naomi Campbell, Kobe Bryant, Paris Hilton, Kevin Hart, Cardi B gibi isimlerin katıldığı gecede kadınlar; iddialı kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

Gecenin en şık isimlerinden biri olan Beyonce ise Kujta&Meri markasına ait özel dikim bir elbise giydi. Şarkıcının kalçasının üstünden başlayan bacak dekoltesi ise çok beğenildi.

Üzeri taşlarla bezeli, göğüs dekolteli siyah kadife elbisesini, uzun siyah eldivenlerle kombinleyen Beyonce’nin beğenilmeyen tek detayı ise zümrüt yeşili küpeleri ve yüzüğü oldu.

Beyonce derin bacak dekoltesiyle çok konuşuldu


 

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Cadde Yazarları

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