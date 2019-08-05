Bilecik'te Pamela konseri

Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen ve amfi tiyatronun tamamen dolduğu konsere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, konser sonunda sanatçı ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Pamela ise Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin’e teşekkür etti.