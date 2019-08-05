MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBilecik'te Pamela konseri
05.08.2019 - 17:36| İHA

Bilecik'te Pamela konseri

Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen 'Güzel Geceler' yaz konserleri kapsamında sahne alan rock ve elektronik müzik sanatçı Pamela ve orkestrası, sergiledikleri performansla izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Bilecik'te Pamela konseri

Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen ve amfi tiyatronun tamamen dolduğu konsere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, konser sonunda sanatçı ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Pamela ise Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin’e teşekkür etti.

Tozkoparan 29. Bölüm 2. Fragmanı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülben Ergen: Seda'nın yolundan mı gideyim?

Gülben Ergen: Seda'nın yolundan mı gideyim?

Erdal Özyağcılar'a sürpriz doğum günü

Erdal Özyağcılar'a sürpriz doğum günü

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

Sıradaki Haber