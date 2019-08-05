05.08.2019 - 17:36| İHA
Bilecik'te Pamela konseri
Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen 'Güzel Geceler' yaz konserleri kapsamında sahne alan rock ve elektronik müzik sanatçı Pamela ve orkestrası, sergiledikleri performansla izleyicilerden büyük beğeni aldı.
Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen ve amfi tiyatronun tamamen dolduğu konsere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, konser sonunda sanatçı ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Pamela ise Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin’e teşekkür etti.