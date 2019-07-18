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HaberlerCaddeBiletler satışa çıktı
18.07.2019 - 07:50

Biletler satışa çıktı

Keman virtüözü David Garrett, Unlimited Live dünya turnesi kapsamında, 21 Eylül’de İstanbul’da konser verecek.

Biletler satışa çıktı

Müziğin dahi ve hızlı çocuğu 75’inci yılını kutlayan Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda, Volkswagen Arena’da sahne alacak.

İstanbullu müzikseverleri büyülemeye gelen sanatçının konser biletleri, indirimli dönemde Biletix’te.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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