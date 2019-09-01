Binlere seslendi

Rita Ora, önceki akşam Hırvatistan’ın Visnjik kentinde sevenleriyle buluştu. 28 yaşındaki şarkıcı, müzik ve dans performansıyla olduğu kadar, renkli kostümüyle de ilgi çekti. Binlerce kişiye seslenen Ora, sosyal medya hesaplarından da “Seni seviyorum Hırvatistan” diye yazdı.