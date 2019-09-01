01.09.2019 - 07:50
Binlere seslendi
Rita Ora, önceki akşam Hırvatistan’ın Visnjik kentinde sevenleriyle buluştu.
Rita Ora, önceki akşam Hırvatistan’ın Visnjik kentinde sevenleriyle buluştu. 28 yaşındaki şarkıcı, müzik ve dans performansıyla olduğu kadar, renkli kostümüyle de ilgi çekti. Binlerce kişiye seslenen Ora, sosyal medya hesaplarından da “Seni seviyorum Hırvatistan” diye yazdı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.