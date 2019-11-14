Bir ay önce doğum yapan Berfu, eski formuna kavuştu

2015 yılında Türkiye 4. güzeli seçilen Berfu Yıldız, geçen Haziran'da Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Bir ay önce de oğlu Kuzey'i kucağına alan Yenenler, hamilelikte aldığı kiloları çabucak verdi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan çiçeği burnunda anne, son olarak spor yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı 13 kiloyu kısa bir sürede veren ve fit görüntüsüne kavuşan Berfu Yenenler, bunun sırrını takipçilerine aktardı.

TÜM KİLOLAR GİTTİ

Yenenler gönderisinde, "Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabi ki bir anda gitmedi hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum. Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım, hatta insanlar nasıl eski haline donuyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum. İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence. Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun" dedi.

YORUM YAĞDI

Taze annenin fit görüntüsüne; çok yakında doğum yapacak olan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, "Darısı başıma" diyerek Yenenler'i tebrik etti. Berfu'nun son halini gören takipçileri ise güzel yorumlarıyla destek oldular.