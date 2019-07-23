'Bir daha o yolları yürümem'

Konserine “Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Sanki sahneye ilk defa çıkıyorum. Bu heyecanı size borçluyum. Hepinizin burada olması, bize olan sevginiz, her şeye değer. Hoş geldiniz" sözleri ile başlayan Ebru Gündeş, açılışı ‘Gönlümün Efendisi’ ile yaptı.

Ebru Gündeş, 'Kaçak' isimli şarkısını seslendirdiği sırada kullandığı ifadeyle dikkat çekti. Şarkıdaki "Bir daha bu yolları, aynı hevesle yürür müyüm?" cümlesini söyleyen Gündeş, "Yürümem" dedi.