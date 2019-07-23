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HaberlerCadde'Bir daha o yolları yürümem'
23.07.2019 - 08:26

'Bir daha o yolları yürümem'

Şarkıcı Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava'da üst üste üçüncü kez sahne aldı. Yoğun talepten dolayı üç günden beş güne çıkarılan serinin üçüncü gününde Gündeş, gece mavisi Rubin Singer imzalı elbisesiyle göz doldurdu.

'Bir daha o yolları yürümem'

Konserine “Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Sanki sahneye ilk defa çıkıyorum. Bu heyecanı size borçluyum. Hepinizin burada olması, bize olan sevginiz, her şeye değer. Hoş geldiniz" sözleri ile başlayan Ebru Gündeş, açılışı ‘Gönlümün Efendisi’ ile yaptı.

Ebru Gündeş, 'Kaçak' isimli şarkısını seslendirdiği sırada kullandığı ifadeyle dikkat çekti. Şarkıdaki "Bir daha bu yolları, aynı hevesle yürür müyüm?" cümlesini söyleyen Gündeş, "Yürümem" dedi.

Mahalle arasında ortaya çıkan 3 metrelik su yılanı dereye bırakıldıZonguldak'ta bir cami yakınında kuyruğunun üzerinden otomobil geçen 3 metre uzunluğundaki su yılanı korkuya neden oldu. Yılan mahalle muhtarı tarafından sopayla dereye bırakıldı.
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