Bir 'Demet' depar!

Dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen Demet Akbağ, muhabirleri atlatmak için adeta depar atarak aracına bindi ve gözlerden kayboldu.

* Demet Akbağ, bir döneme damga vuran 'Bir Demet Tiyatro' oyununda, Yılmaz Erdoğan ile birlikte başrolde yer alıyordu.