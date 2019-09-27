27.09.2019 - 08:20 | | EMRAH AKÇAAY
Bir 'Demet' depar!
Usta oyuncu Demet Akbağ, önceki akşam Etiler'de bir restorantaydı.
Dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen Demet Akbağ, muhabirleri atlatmak için adeta depar atarak aracına bindi ve gözlerden kayboldu.
* Demet Akbağ, bir döneme damga vuran 'Bir Demet Tiyatro' oyununda, Yılmaz Erdoğan ile birlikte başrolde yer alıyordu.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.