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HaberlerCaddeBir ödül daha
03.08.2019 - 07:50

Bir ödül daha

Six Senses Hotels Resorts SPAs, Travel+Leisure Amerika edisyonu tarafından bu yıl da ‘Dünyanın En İyi Otel Markası’ seçilerek, birinciliği elden bırakmadı.

Bir ödül daha

Keyifli bir tatilin yanı sıra, doğayla ve dünyayla yeniden bağ kurma deneyimi yaşatan otel, okuyucuların oylarıyla üç yıl üst üste ödüle layık görülmüş oldu. Six Senses Grubu’nun Türkiye’deki ilk yatırımı olarak ön plana çıkan Six Senses Kaplankaya, geçtiğimiz mart ayında Fransız seyahat dergisi Hotel&Lodge Magazine tarafından ‘Dünyanın En İyi Resort’u seçilmişti.

2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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