Bir ödül daha

Keyifli bir tatilin yanı sıra, doğayla ve dünyayla yeniden bağ kurma deneyimi yaşatan otel, okuyucuların oylarıyla üç yıl üst üste ödüle layık görülmüş oldu. Six Senses Grubu’nun Türkiye’deki ilk yatırımı olarak ön plana çıkan Six Senses Kaplankaya, geçtiğimiz mart ayında Fransız seyahat dergisi Hotel&Lodge Magazine tarafından ‘Dünyanın En İyi Resort’u seçilmişti.