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HaberlerCaddeBir saatte tükendi
07.10.2019 - 07:50 |

Bir saatte tükendi

Ebru Gündeş’in 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vereceği Konya Dedeman Otel’deki konserinin biletleri, satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendi.

Bir saatte tükendi

Ebru Gündeş’in 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vereceği Konya Dedeman Otel’deki konserinin biletleri, satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendi. 332+Organizasyon’un sahibi Emrah Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta Konya Dedeman Otel’de sahne alan Gündeş biletleri, yine saatler içinde tükenmişti. Ebru Hanım da organizasyondan elde ettiği geliri Afrin Şehitleri adına Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştı” dedi.

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