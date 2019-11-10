Bir taciz suçlaması daha!

Fransız Le Parisien gazetesine konuşan 60 yaşlarında bir kadın, 1975’te 18 yaşındayken, Polanski’nin cinsel saldırısına uğradığını söyledi. Gazetede, Fransız kadının olayla ilgili Los Angeles polisi ve Fransız First Lady Brigitte Macron’a mektup yazdığını da belirtti. 86 yaşındaki yönetmen, daha önce de, 1977 yılında

13 yaşındaki bir kız çocuğuna alkol ve ilaç vererek tecavüz etmekle suçlanıp, 42 gün tutuklu kalmıştı.

Alman oyuncu Renate Langer da 15 yaşındayken Polanski’nin kendisini taciz ettiğini söylemişti.