‘Bir Zamanlar Hollywood’a İKSV galası

Film, vizyona çıkışından önce 21 Ağustos’ta 21.30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek. Cannes’da Altın Palmiye için yarışan “Bir Zamanlar… Hollywood’da” Tarantino’nun merakla beklenen 9’uncu filmi. Başta Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt olmak üzere birçok Hollywood yıldızını bir araya getiren film, 1960 sonu Hollywood’unda bir aktör ve dublörün hikâyesini anlatıyor.