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03.12.2019 - 07:50 |

Biraz Vatikan, biraz da Roma

Arzu-Ömer Sabancı çifti, yeni yıl öncesi İtalya’ya uçtu.

Biraz Vatikan, biraz da Roma

Arzu-Ömer Sabancı çifti, yeni yıl öncesi İtalya’ya uçtu. Oğulları Hacı, Hakan ve Kerim’in de eşlik ettiği ikili, geziye Vatikan’dan başladı. Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini karış karış dolaşan Sabancı Ailesi’nin Arzu-Ömer Sabancı çifti, yeni yıl öncesi İtalya’ya uçtu. Oğulları Hacı, Hakan ve Kerim’in de eşlik ettiği ikili, geziye Vatikan’dan başladı. Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini karış karış dolaşan Sabancı Ailesi’nin son durağı, başkent Roma oldu. Grup, gurme şehrinde birçok farklı lezzeti tatma fırsatı yakalarken, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

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