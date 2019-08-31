31.08.2019 - 11:05
Birce Akalay özür diledi: Kapımda ölü buldum!
Birce Akalay, evini ilaçlattıktan sonra kapısının önünde ölen bir iguana yavrusunun fotoğrafını paylaştı.
Birce Akalay, Instagram hesabından evinin önünde ölü bulduğu bir iguana yavrusunun fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaştığı kareye, "Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği. Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam. Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi. Özür dilerim" dedi.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.