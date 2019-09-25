Birce Akalay: Ufak ufak çalışmalara başladım

Arkadaşlarıyla yemek yiyen Birce Akalay, çıkış kapısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Ufak ufak çalışmalara başladım. Görüşmeler yapıyorum, çalışıyorum” diyen ünlü oyuncu, rol aldığı ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikalinin üçüncü sezonunda da sahnede olacağını söyledi.

Akalay, daha sonra “Bu kadar kalabalıksınız, sizi arkamdan sürüklemek istemiyorum” diyerek, röportajı kesti.