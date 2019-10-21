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21.10.2019 - 07:50 |

Birinci Avustralya’dan

International Top Model Of North Cyprus finali, Merit Crystal Cove Hotel ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Birinci Avustralya’dan

International Top Model Of North Cyprus finali, Merit Crystal Cove Hotel ana sponsorluğunda gerçekleşti. Organizasyonun jürisinde Merit Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Yıldırım Mayruk, Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Uğurkan Erez ve Deniz Akkaya’nın da aralarında bulunduğu isimler yer aldı. Avustralyalı Bardina Valentina’nın ‘International Top Model Of North Cyprus’ olduğu yarışmaya, Ortaç da şarkılarıyla renk kattı.

Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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