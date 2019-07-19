19.07.2019 - 10:50
'Birinci yıl dolmadan olmaz'
Tuğçe Sarıkaya ile Güven Dağıstan, tatil için gittikleri Alaçatı’da objektife takıldı.
Ocak ayında Fas’ta evlenen Güven Dağıstan-Tuğçe Sarıkaya çifti, “Bebek düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Evet ama daha yeni evli sayılırız. Birinci yılımızı dolduralım, ondan sonra” yanıtını verdi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.