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10.09.2019 - 09:31

Birinci yıla üç milyonluk hediye

Bensu Soral ile Hakan Baş 3 yıllık aşkın ardından 750 bin TL'lik muhteşem bir düğünle masasına oturmuştu.

Birinci yıla üç milyonluk hediye

Hakan Baş birinci evlilil yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.

Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı.

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