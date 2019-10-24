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24.10.2019 - 16:23 |

Birkan Sokullu'dan aşk sorusuna cevap

Oyuncu Birkan Sokullu, önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takıldı.

Birkan Sokullu'dan aşk sorusuna cevap

Ev yemekleri yapan bir restoranda yemek yiyen Birkan Sokullu, şu an tatilde olduğunu ve festival kapsamında önümüzdeki günlerde Antalya’ya gideceğini söyledi.

Dijital platformlar ile televizyon ekranı hakkındaki görüşleri sorulan oyuncu, “Televizyondaki süreler daha uzun. O yüzden çalışma sistemi daha zor ve yorucu geçiyor. İnternetin daha belli başlı kuralları var. Senaryo kısa olduğu için bazen daha iyi. Çalışma saatleri daha uygun geçiyor. Fakat benim için önem sıralaması yok. Elimizden geldiği kadar iki işi de ciddiye alıyorum” dedi.

Son olarak Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, “Hayatınızda kimse var mı?” sorusuna, “Şu anda projelerle ilgileniyorum. Gündemim de iş var” yanıtını verdi. 

24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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