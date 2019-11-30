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30.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

‘Birlikte HIV’den güçlüyüz’

Nihat Odabaşı, ‘Birlikte HIV’den Güçlüyüz’ platformunun ‘En Büyük Hastalığım’ kampanyasına, sergiyle destek verdi.

‘Birlikte HIV’den güçlüyüz’

Bade İşçil, Bennu Gerede, Ece Sükan, Tuba Ünsal, Ali Yağcı, Kubilay Aka ve Gökhan Türkmen gibi 14 ünlü ismi en büyük hastalıklarıyla fotoğraflayan Odabaşı, “Geçmişte HIV nedeniyle hayatını kaybeden bütün insanları saygıyla anıyoruz. Serginin, HIV konusunda toplumsal farkındalığın artması adına, önemli bir adım olduğuna inanıyorum” dedi.

‘Birlikte HIV’den güçlüyüz’

29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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