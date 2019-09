Birol Güven'den Gani Müjde itirafı!

İşte Ali Eyüboğlu'nun bugün Milliyet gazetesinde yayınlanan yazısından o bölüm:



Bodrum’da bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen ‘Türk Filmleri Haftası’nın beş yıldır bir ayağı da Kos’ta yapılıyor. Her yıl vizyona yeni giren veya girecek Türk filmleri, bin 400 civarında Müslüman Türk’ün yaşadığı İstanköylülere gösteriliyor.

Bu yıl da öyle oldu. İstanköy Belediyesi ve İstanköy Müslümanları Kültür Dayanışma Kardeşlik Derneği’nin ev sahipliğindeki etkinliğe katılanlar arasında Sumru Yavrucuk, Gani Müjde ve Birol Güven de vardı.

Masada koyu bir sohbete dalan üçlüden Güven, tur rehberliğini bırakıp, Müjde’nin senaryo ekibine

katıldığı dönemden ilginç bir anı anlattı:

“Resul Ertaş, Fatih Solmaz ve Metin Açıkgöz’le birlikte Gani’nin senaristleri olarak çalıştığımız dönemde her sabah 11.30’da toplantımız olurdu. Gani, yazdıklarımızı okur, ‘Bunlar olmadı’ deyip, bize gönderirdi. O dönemde Belma’yla (Eşi Belma Canciğer) flört eden Gani, her gün 15.00’te onunla buluşurdu. Bunu öğrenince toplantı saatini 14.30’a kaydırdık. Gani, yarım saat sonra sevgilisiyle buluşacağı için, senaryolara şöyle bir bakıp, ‘Tamamdır’ demeye başladı, biz de yırttık!”