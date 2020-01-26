26.01.2020 - 07:50 |
Bisiklet keyfi
Selena Gomez, önceki gün Studio City’de bisiklet sürerken görüntülendi.
Selena Gomez, önceki gün Studio City’de bisiklet sürerken görüntülendi. 27 yaşındaki şarkıcıya bir arkadaşı da eşlik etti. Erken saatlerde pedal çevirmeye başlayan popçu, daha sonra dostlarıyla kahvaltı yaptı. Gomez, şu sıralar ‘Rare’ adını verdiği yeni albümünün tanıtımıyla meşgul.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.