Bisiklet keyfi

Selena Gomez, önceki gün Studio City’de bisiklet sürerken görüntülendi. 27 yaşındaki şarkıcıya bir arkadaşı da eşlik etti. Erken saatlerde pedal çevirmeye başlayan popçu, daha sonra dostlarıyla kahvaltı yaptı. Gomez, şu sıralar ‘Rare’ adını verdiği yeni albümünün tanıtımıyla meşgul.