18.07.2019 - 08:39| EMRAH AKÇAAY
Bisiklet şort modasına uydu
Oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün oğlu Civan Mert'le birlikte Bebek’te görüntülendi.
Son günlerde yurt dışında moda olan bisiklet şort modasına uyduğu görülen Tuba Ünsal, güzel havaların tadını çıkardıklarını söyledi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.