'Biz Böyleyiz' filminin afişi yayınlandı

Caner Özyurtlu’nun yönetmenliğini üstlendiği 'Biz Böyleyiz' filmi 10 Ocak 2020 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

FİLMİN KONUSU

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir’deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi; sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.