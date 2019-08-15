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15.08.2019 - 11:40| DHA

'Bizim dolunayımız sensin Candan Erçetin'

Bodrum'da sahne alan şarkıcı Candan Erçetin, hayranlarına keyifli gece yaşattı.

'Bizim dolunayımız sensin Candan Erçetin'

Candan Erçetin, açık hava konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle hayranlarına keyifli gece yaşattı. Erçetin, dansları ve şıklığıyla da beğeni topladı.

Konserin başında hayranlarına seslenen Candan Erçetin, "Biz bu konserleri her yıl yapıyoruz. Geçen sene repertuvarımız biraz daha içe kapalı, depresifti; ancak bu sene ruh halimiz değişti. Bu yıl daha neşeli olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

Temposu bir an olsun düşmeyen konserde Erçetin'in "Çok şanslısınız. Bu akşam ne kadar güzel bir dolunay var ve siz bu dolunay altında şarkılar dinleyeceksiniz" şeklindeki sözleri üzerine seyircilerden biri "Bizim dolunayımız sensin" diye bağırdı. 

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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