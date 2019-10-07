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07.10.2019 - 07:50 |

Bizim farklılığımız samimiyet

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Seda Akgül’ün yaptığı yeni programı ‘Neler Oluyor Hayatta?’, bugün ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Bizim farklılığımız samimiyet

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Seda Akgül’ün yaptığı yeni programı ‘Neler Oluyor Hayatta?’, bugün ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Farklılıklarının samimiyet olduğunu belirten ikiliden Ural, “Memleketimizi ve halkı ilgilendiren hangi durum varsa konuşacağız” derken Akgül ise, “Hayata ve insana dair her şeyi paylaşacağız” diye konuştu.

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