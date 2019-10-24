MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış'
24.10.2019 - 09:46 | | EMRAH AKÇAAY

'Bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış'

INFLOW tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen INFLOW Awards, ünlü isimlerin yanı sıra hem ülkemiz hem de yurt dışından marka ve ajansların katılımı ile önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşti. Oyuncu Ezgi Mola, törene katılan isimler arasındaydı.

'Bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış'

Son günlerde işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleneceği yönünde haberler çıkan Ezgi Mola, muhabirlere tatlı bir sitemde bulundu.

36 yaşındaki başarılı oyuncu, "Geçenlerde bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış. Kimliğimi vereyim isterseniz, siz her şeyi halledin. Arkadaşlar aileler tanışmadı. Şu an güzel bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" dedi. 

    24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    10 bin TL’lik çizme

    10 bin TL’lik çizme

    Bakım trendleri

    Bakım trendleri

    Bir Demet eğlence!

    Bir Demet eğlence!

    Örnek girişimci

    Örnek girişimci

    Sıradaki Haber