Son günlerde işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleneceği yönünde haberler çıkan Ezgi Mola, muhabirlere tatlı bir sitemde bulundu.

36 yaşındaki başarılı oyuncu, "Geçenlerde bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış. Kimliğimi vereyim isterseniz, siz her şeyi halledin. Arkadaşlar aileler tanışmadı. Şu an güzel bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" dedi.