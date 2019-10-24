24.10.2019 - 09:46 | | EMRAH AKÇAAY
'Bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış'
INFLOW tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen INFLOW Awards, ünlü isimlerin yanı sıra hem ülkemiz hem de yurt dışından marka ve ajansların katılımı ile önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşti. Oyuncu Ezgi Mola, törene katılan isimler arasındaydı.
Son günlerde işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleneceği yönünde haberler çıkan Ezgi Mola, muhabirlere tatlı bir sitemde bulundu.
36 yaşındaki başarılı oyuncu, "Geçenlerde bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış. Kimliğimi vereyim isterseniz, siz her şeyi halledin. Arkadaşlar aileler tanışmadı. Şu an güzel bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" dedi.