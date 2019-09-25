Blake de kimmiş?

Gwen Stefani, sevgilisi Blake Shelton ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Dört yıl önce ‘The Voice’ programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikiliden popçu, Andy Cohen’ın şovunda şunları söyledi: “Programdan önce onun varlığından bile haberim yoktu. Country müzikle de çok ilgilenmiyordum. Şimdiyse öğrendim ve farklı türleri ürettiğimiz için mutluyum.”