25.09.2019 - 07:50 |
Blake de kimmiş?
Gwen Stefani, sevgilisi Blake Shelton ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Dört yıl önce ‘The Voice’ programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikiliden popçu, Andy Cohen’ın şovunda şunları söyledi: “Programdan önce onun varlığından bile haberim yoktu. Country müzikle de çok ilgilenmiyordum. Şimdiyse öğrendim ve farklı türleri ürettiğimiz için mutluyum.”
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!