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21.08.2019 - 16:58| DHA

Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri

Bodrum'da düzenlenen '3 Tenor' konseri, klasik müzik sevenlere keyifli saatler yaşattı.

Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 'Bodrum Konserleri' kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri düzenlendi.

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü de olan Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Hakan Aysev ve Efe Kışlalı'dan oluşan '3 Tenor', orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde performans sundu.

Sanatçılar, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde, seçkin eserlerden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Yer: İstanbul... Bozuk sileceklere böyle çözüm buldularİstanbul'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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