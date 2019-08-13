13.08.2019 - 12:11
Bodrum konseri öncesi aile saadeti
Kızı Hira ile 'Water Buggy' (Su Böceği) adı verilen deniz aracına binen Demet Akalın, görüntülerini Instagram’da paylaştı.
Bayramın ilk günü Bodrum’da konser veren Demet Akalın, sahne öncesi eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Mavi Otel’in plajında görüntülendi.
Jet-ski’ye binmeyi planlayan Kurt, kızı korktuğunu söyleyince vazgeçip localarına kalmaya karar verdi.
Deniz ve güneşin tadını birlikte çıkaran aile, keyifli bir gün geçirdi. (Hürriyet)