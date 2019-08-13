MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBodrum konseri öncesi aile saadeti
13.08.2019 - 12:11

Bodrum konseri öncesi aile saadeti

Kızı Hira ile 'Water Buggy' (Su Böceği) adı verilen deniz aracına binen Demet Akalın, görüntülerini Instagram’da paylaştı.

Bodrum konseri öncesi aile saadeti

Bayramın ilk günü Bodrum’da konser veren Demet Akalın, sahne öncesi eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Mavi Otel’in plajında görüntülendi.

Jet-ski’ye binmeyi planlayan Kurt, kızı korktuğunu söyleyince vazgeçip localarına kalmaya karar verdi.

Deniz ve güneşin tadını birlikte çıkaran aile, keyifli bir gün geçirdi. (Hürriyet)

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Gonca Vuslateri’den bikinili paylaşım

Gonca Vuslateri’den bikinili paylaşım

Ömür Gedik: Onlara kadın değil, başka bir şey demek lazım!

Ömür Gedik: Onlara kadın değil, başka bir şey demek lazım!

Hande Ataizi spordan vazgeçmiyor

Hande Ataizi spordan vazgeçmiyor

Sıradaki Haber