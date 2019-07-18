18.07.2019 - 07:50
Bodrum taktiği
Bade İşçil, Bodrum’daki mekanların yüksek fiyat politikasına çare buldu.
Oyuncu, “Yaz dönemi İstanbul oraya taşınıyor. Sezonluk çalıştıkları için fiyatlar yüksek oluyor. Kendin pişir, kendin yemek lazım” açıklamasını yaptı.
Bodrum’da dizi çektiğini belirten İşçil, klima yüzünden hasta olduğunu da belirtti.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.