Bodrum taktiği

Oyuncu, “Yaz dönemi İstanbul oraya taşınıyor. Sezonluk çalıştıkları için fiyatlar yüksek oluyor. Kendin pişir, kendin yemek lazım” açıklamasını yaptı.

Bodrum’da dizi çektiğini belirten İşçil, klima yüzünden hasta olduğunu da belirtti.