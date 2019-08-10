Bodrum’da Elton John gecesi

Marka, Dexter Fietcher’ın ünlü Britanyalı müzik efsanesi Sir Elton John’ın müzikal biyografisini konu alan ‘Rocketman’ filminin özel gösteriminde, cemiyet hayatının ünlü isimlerini buluşturdu.

Chopard tarafından filme özel olarak tasarlanan saat ve mücevherler, konukların beğenisine sunuldu. Kokteylle başlayan gece, açık havada filmin gösterimi ve ikramlarla sona erdi.