Bodrum'da İstanbul gecesi

Boğaziçi Üniversitesi’nin Turizm ve Otel Yöneticiliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Osmanlı Sosyal Tarihi yüksek lisans bölümlerinden mezun, Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde işletme üzerine doktora çalışması yapan Saffet Emre Tonguç’un ‘İstanbul, Gece ve Hikayeleri’ söyleşisi, yaklaşık 650 kişiyi bir araya getirdi.



33 yıllık profesyonel rehber ve 16 kitabı olan yazar, Oprah Winfrey, Martha Stewart, Madeleine Albright, Colin Powell, Robert Redford, Kevin Spacey ve Mehmet Öz’ün de aralarında olduğu 100’den fazla ünlüye, Türkiye’yi gezdirdi.Boğaziçi Üniversitesi’nin Turizm ve Otel Yöneticiliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Osmanlı Sosyal Tarihi yüksek lisans bölümlerinden mezun, Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde işletme üzerine doktora çalışması yapan Saffet Emre Tonguç’un ‘İstanbul, Gece ve Hikayeleri’ söyleşisi, yaklaşık 650 kişiyi bir araya getirdi. 33 yıllık profesyonel rehber ve 16 kitabı olan yazar, Oprah Winfrey, Martha Stewart, Madeleine Albright, Colin Powell, Robert Redford, Kevin Spacey ve Mehmet Öz’ün de aralarında olduğu 100’den fazla ünlüye, Türkiye’yi gezdirdi.Bodrum Zai Yaşam Merkezi’ndeki etkinlik, Dengin Ceyhan’ın piyano resitaliyle başladı. Ardından sahneye çıkan Tonguç’u, Revna Demirören, Nilgün Çarmıklı, Ece Kurdoglu, Fulya Nayman, Asuman Şener, Derya-Yunus Büyükkuşoğlu, Oya Germen ve Nesrin Sarıoğlu gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından isimler de dinledi.





