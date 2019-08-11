11.08.2019 - 07:50
Bodrum'da Tuba rüzgarı
Bodrum’da ailesiyle tatil yapan Tuba Büyüküstün, önceki gün Gölköy’deki Kaktüs Otel’in plajında deniz keyfi yaptı.
Neredeyse gün boyu suya giren ve fitliğiyle dikkat çeken oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Büyüküstün’e, ikizleri Maya ve Toprak’la da eşlik etti.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.