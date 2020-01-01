Boğaz’da ev arıyor

Son dönemde oynadığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, Nişantaşı’ndan taşınmaya karar verdi. Uzun yıllar aynı yerde oturan oyuncu, deniz manzarası için Boğaz’a yakın semtlerde ev arıyor. Büyük bir daire arayan Cavadzade’nin şubat ya da mart gibi yeni evine taşınacağı öğrenildi.



