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01.01.2020 - 07:50 | | SERCAN KISMET

Boğaz’da ev arıyor

Son dönemde oynadığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, Nişantaşı’ndan taşınmaya karar verdi.

Boğaz’da ev arıyor

Son dönemde oynadığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, Nişantaşı’ndan taşınmaya karar verdi. Uzun yıllar aynı yerde oturan oyuncu, deniz manzarası için Boğaz’a yakın semtlerde ev arıyor. Büyük bir daire arayan Cavadzade’nin şubat ya da mart gibi yeni evine taşınacağı öğrenildi.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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