MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBoğaz’da renkli buluşma
05.09.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY

Boğaz’da renkli buluşma

Hint Okyanusu’nun egzotik adası Mauritius’un Turizm Bakanı Mr. Anıl Gayan ve heyeti, adayı tanıtmak ve turizm alanında iş birliğini artırmak amacıyla, Türkiye’ye geldi.

Boğaz’da renkli buluşma

 Monik İpekel, Gülay Kamaz, Sedefhan Gemicioğlu ve Reyhan İpekel’in de aralarında yer aldığı konuklar, Çırağan Sarayı’ndaki etkinlikte, keyifli anlar yaşadı. “Dünyanın en iyi balayı adası seçilen Mauritius’un turistik ve doğal güzelliklerini, Türklerle deneyimlemek bizim için ayrı bir gururdur” diyerek duygularını ifade eden Gayan, ülkemize hayran kaldığını da sözlerine ekledi.

Sen Anlat Karadeniz 55. Bölüm fragmanı izleSen Anlat Karadeniz 55. Bölüm fragmanı izle
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rize güzeli

Rize güzeli

Afişi yayınlandı

Afişi yayınlandı

15 Ekim’de başlıyor

15 Ekim’de başlıyor

‘Görgüsüz değil, saygılıyım'

‘Görgüsüz değil, saygılıyım'

Sıradaki Haber