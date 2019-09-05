Boğaz’da renkli buluşma

Monik İpekel, Gülay Kamaz, Sedefhan Gemicioğlu ve Reyhan İpekel’in de aralarında yer aldığı konuklar, Çırağan Sarayı’ndaki etkinlikte, keyifli anlar yaşadı. “Dünyanın en iyi balayı adası seçilen Mauritius’un turistik ve doğal güzelliklerini, Türklerle deneyimlemek bizim için ayrı bir gururdur” diyerek duygularını ifade eden Gayan, ülkemize hayran kaldığını da sözlerine ekledi.