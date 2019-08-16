Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün gönderdiği mesajları ifşa etti

Yılmaz Morgül'ün, Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun'a gönderdiği mesajlar gündem oldu.

"ÖZÜR DİLERİM"

Milli sporcu kendisine kalp gönderen Morgül'e şaşırdığını belli etti. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, "Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini? Tamam bu suçsa seni beğenmek sana his olarak yakın bulmak özür dilerim. İlk kez birisine yazmak istemiştim bir daha yazmam çok üzüldüm" şeklinde sitemde bulundu.

Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün mesajlarını Instagram hesabından "Bu ney şimdi" notuyla paylaştı.