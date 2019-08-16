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16.08.2019 - 09:00

Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün gönderdiği mesajları ifşa etti

Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun, sosyal medya hesabından şarkıcı Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı kalpli mesajları paylaştı.

Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün gönderdiği mesajları ifşa etti

Yılmaz Morgül'ün, Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun'a gönderdiği mesajlar gündem oldu.

"ÖZÜR DİLERİM"
Milli sporcu kendisine kalp gönderen Morgül'e şaşırdığını belli etti. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, "Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini? Tamam bu suçsa seni beğenmek sana his olarak yakın bulmak özür dilerim. İlk kez birisine yazmak istemiştim bir daha yazmam çok üzüldüm" şeklinde sitemde bulundu.

Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün mesajlarını Instagram hesabından "Bu ney şimdi" notuyla paylaştı.

Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgülün gönderdiği mesajları ifşa etti

Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldıBursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alandaki sulama havuzuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri suya girerek kurtardı. Havuza düşen köpeğin kurtarılma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.
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