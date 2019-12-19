Gökçe Bahadır, ‘İzmir’in Kızları’nın tam bir Yeşilçam hikayesi olduğunu söyledi. Sezen Aksu’nun şarkılarının yer aldığı müzikal dışında, Gökhan Özoğuz’un hayatının anlatıldığı ‘Kendi Yolunda’ filminin çekimleri için Adana’da olan oyuncu, “Sette bol bol kebap yiyorum ama kilo almadım” dedi.