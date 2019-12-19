19.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
‘Bol bol kebap yiyorum’
Gökçe Bahadır, ‘İzmir’in Kızları’nın tam bir Yeşilçam hikayesi olduğunu söyledi.
Gökçe Bahadır, ‘İzmir’in Kızları’nın tam bir Yeşilçam hikayesi olduğunu söyledi. Sezen Aksu’nun şarkılarının yer aldığı müzikal dışında, Gökhan Özoğuz’un hayatının anlatıldığı ‘Kendi Yolunda’ filminin çekimleri için Adana’da olan oyuncu, “Sette bol bol kebap yiyorum ama kilo almadım” dedi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.