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19.10.2019 - 07:50 |

Bol Pazar’da Country yaşam

Doğanın kalbi Göktürk Kemer Country’de eşsiz alışveriş deneyimi sunan Bol Pazar, Country Home iş birliğiyle özel bir etkinlik hazırladı

Bol Pazar’da Country yaşam

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country’de düzenlenen Bol Pazar, Country Home iş birliğiyle özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Organizasyonda, bugün ve yarın ‘Country’ yaşamın tüm detayları, misafirlerle buluşacak. Bol Pazar, hafta sonu misafirlerine, ormanın yenileyici ve dingin enerjisini ve Cenk Güçbilmez’in Tibet Çanakları sesle derin meditasyonu deneyimini yaşatacak. Ayrıca meditasyon ve yoga atölyeleri, Dila Selengil’le korkular ve aktarımı, bedensel, ruhsal stresten arınma, İlknur Aksu-Reflekslojiyle ağrılardan ve ilişkilerin yorucu etkisinden özgürleşme etkinlikleri yer alacak. Skully’s Burger, Kis Köfte, Ha-Ha Pizza&Fries, Baba Söğüş, taze meyve-sebzeler ve köy lezzetleri de sunulacak.

Bol Pazar’da Country yaşam



Alp Enerji, Extreme-Audio, Woongjin Eversky, Virbac mama, Holistica İstanbul, 40 Million Eyewear, Giallo Tea, Geo koleji, Ender Lezzetler, Atölye Artık gibi birçok marka da
etkinlikte yer alacak.

18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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