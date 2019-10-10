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10.10.2019 - 07:50 |

Bollywood temalı alışveriş keyfi

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest Alışveriş Balosu, 14 Ekim’de Çırağan Palace Kempinski’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bollywood temalı alışveriş keyfi

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest Alışveriş Balosu, 14 Ekim’de Çırağan Palace Kempinski’de ziyaretçilerini ağırlayacak. Oblavion ana sponsorluğunda ve Adnan Bostan Furniture katkılarıyla gerçekleşecek alışveriş balosu, TOÇEV yararına yapılacak. Misafirlerini Bollywood konseptiyle ağırlayacak festival, renkli şovlarla da alışveriş keyfine eğlence katacak.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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