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28.11.2019 - 11:45 |

Boran Kuzum: Nihal çok yakın arkadaşım

Bir süredir ortalarda gözükmeyen Boran Kuzum, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Nihal Işıksaçan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Boran Kuzum: Nihal çok yakın arkadaşım

Beymen mağazasına uğrayan Boran Kuzum ve Nihal Işıksaçani, kısa süre mağazada kaldıktan sonra soluğu meydan katında bulunan Morini'de aldı.

İş temposundan dolayı uzun süredir görüşemediklerini söyleyen Boran Kuzum, "Nihal benim çok yakın arkadaşım. Uzun zamandır fırsatım olmamıştı bir araya gelmek için. Bugün de uygunluğumuz olunca bir araya gelip biraz sohbet edip hasret giderelim istedik" açıklamasında bulundu.

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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