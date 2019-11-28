Boran Kuzum: Nihal çok yakın arkadaşım

Beymen mağazasına uğrayan Boran Kuzum ve Nihal Işıksaçani, kısa süre mağazada kaldıktan sonra soluğu meydan katında bulunan Morini'de aldı.

İş temposundan dolayı uzun süredir görüşemediklerini söyleyen Boran Kuzum, "Nihal benim çok yakın arkadaşım. Uzun zamandır fırsatım olmamıştı bir araya gelmek için. Bugün de uygunluğumuz olunca bir araya gelip biraz sohbet edip hasret giderelim istedik" açıklamasında bulundu.