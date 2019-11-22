22.11.2019 - 08:19 |
Boşandılar!
Jenna Dewan ve Channing Tatum boşandı.
Bir yıl önce sekiz senelik evliliklerini bitiren 38 yaşındaki dansçıyla 39 yaşındaki oyuncu, resmen ayrıldı. Bir kızı bulunan ikiliden Tatum, şu sıralar Jessie J. ile birlikteliğini sürdürürken, Dewan ise sevgilisi Steve Kazee’den bebek bekliyor.
Eski eşler, altı yaşındaki Eva’ya ortak bakacak.
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