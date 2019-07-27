27.07.2019 - 17:42
Boşanma kararı almışlardı! Soyadını sildi
2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ile kendisi gibi oyuncu olan Melis Kaygırlaroğlu, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. Ünlü çift, sürpriz ayrılıkla ilgili, "Görüş ayrılıkları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanıyoruz" açıklamasını yapmıştı. İkili kararın ardından evlerini de ayırmıştı. Melis Kaygılaroğlu, boşanmadan önce sosyal medya hesabında değişikliğe gitti.
Melis Kaygılaroğlu, eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun soyadını silip bekarlık soyadına geri döndü. Bu detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.
2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu çiftin, Ada adında bir kızları var.