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27.07.2019 - 17:42

Boşanma kararı almışlardı! Soyadını sildi

2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ile kendisi gibi oyuncu olan Melis Kaygırlaroğlu, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. Ünlü çift, sürpriz ayrılıkla ilgili, "Görüş ayrılıkları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanıyoruz" açıklamasını yapmıştı. İkili kararın ardından evlerini de ayırmıştı. Melis Kaygılaroğlu, boşanmadan önce sosyal medya hesabında değişikliğe gitti.

Boşanma kararı almışlardı! Soyadını sildi

Melis Kaygılaroğlu, eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun soyadını silip bekarlık soyadına geri döndü. Bu detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu çiftin, Ada adında bir kızları var.

Boşanma kararı almışlardı Soyadını sildi

 

Manavgat'ta Aleyna Tilki rüzgarıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde konser veren Aleyna Tilki, Eskiden 1 tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı dedi.
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