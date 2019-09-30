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30.09.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Bosphorus Cup’a ünlü akını

18’inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup, iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi

Bosphorus Cup’a ünlü akını

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, önceki gün Ortaköy Feriye’de gerçekleşti. ‘Yarış İzleme Partisi’ne Cem Hakko, Ayşe Kucuroğlu, Maide Kurttepeli, Sinem Yıldırım, Emel Ayaydın, Zeynep Yılmaz, Ayşegül Toplusoy, Kardelen Acar ve Petek Ertüre’nin de aralarında bulunduğu isimler katıldı. Davetliler Boğaz’ın eşsiz güzelliği eşliğinde bir yandan yarışı izlerken, diğer yandan da keyifli atmosferin tadını çıkardı. Konuklar, yarışların bu yılki teması olan ‘Temiz Deniz’ konseptindeki atıklardan oluşan sergiye de büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, kazanan ekibe verilecek 7 kg. ağırlığındaki gümüş kupayla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 

Bosphorus Cup’a ünlü akını

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
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