'Bostancı konserine eş dost çağırdım'

Çok dans yapmaktan dolayı oluşan diz ağrısı için bir spor mağazasından diz bandajı satın aldığını söyleyen İrem Derici, "Manyak gibi dans etmekten dizlerim ağrımaya başladı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ebru Yaşar'ın Harbiye Açıkhava sahnesiyle ilgili “Çoğu isim, orayı misafirleriyle dolduruyor” sözlerinin hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı, "Ne olursunuz beni polemiklerin içine dahil etmeyin ama fikrimi sorarsınız ben kendi Harbiye'me bakarım. Baktım dolmuyorsa eşim dostumu çağırıp doldurmaya çalışırım. Ne yani boş mu çıkalım? Sonuçta bu bir deneyimdir yani. Birkaç yıl önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verirken baktım ki dolmuyor eşimi dostumu çağırdım. Bunda kötü bir şey görmüyorum ki. Gayet doğal bir durum" şeklinde konuştu.

Bu arada ünlü şarkıcı, kendisinden adres soran bir turiste yardımcı olarak adresi tarif etti.







