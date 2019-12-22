22.12.2019 - 07:50 |
Bostancı’da Karsu rüzgarı
Besteci ve piyanist Karsu, Türkiye turnesini Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserle noktaladı.
Sanatçı, yeni albümündeki slov ve hareketli şarkılarla dinleyicileri coşturdu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.